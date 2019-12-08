Уродливое заболевание: как человечеству удалось победить оспу и почему Екатерина II оказалась мудрее Людовика XV

39 лет назад Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус оспы в природе перестал существовать. Эта страшная болезнь раньше была настолько распространена, что о ней говорили: «Мало кому удается избежать оспы и любви». Что это была за инфекция, которая приняла столь ужасающие масштабы, и как ее удалось победить — в материале altapress.ru.

Оспа — одно из самых «уродливых» заболеваний, известных человечеству. Это очень заразная вирусная инфекция, которая вызывает лихорадку, сыпь на коже и слизистых оболочках.

Люди, выжившие после оспы, могут частично или полностью потерять зрение. Практически всегда на теле остаются многочисленные рубцы на местах язв. Переболевшие оспой обладают стойким иммунитетом к этой болезни.

Оспа начала свирепствовать в Европе с VI века. Вымирали целые города. Было практически невозможно встретить горожанина без шрамов после выздоровления. Во Франции полиция считала в XVIII века «отсутствие следов оспы на лице» одной из особых примет. А у немцев была в ходу поговорка «Von Pocken und Liebe bleiben nur Wenige frei» — «Мало кому удается избежать оспы и любви». пишет DW.

Шприц. Прививка. СС0

В Европе первым методом борьбы с оспой была вариоляция — введение оспенного гноя из пузырьков больного здоровому человеку, т. е. своего рода прививка.

В России тоже, как и всюду, бушевала оспа, пишет wikipedia.org. Об этом свидельствует несколько десятков фамилий, которые были образованы от разных диалектных слов и обозначали дефекты кожи, которые образовывались после выздоровления от оспы — Рябовы, Рябцевы, Щедрины и т.п.

Первую прививку от оспы в России сделала Екатерина II, показав пример своим подданным.

Укол. Прививка. СС0

В разные годы от оспы умирало огромное количество людей. Заразиться было очень легко: болезнь не щадила никого, не делая различий между сословиями. Не миновала оспа и российский трон. В 1730 году от оспы в 14-летнем возрасте скончался царь Петр II, рассказывает mos.ru. Смертность от оспы в те годы составляла около 40% - иными словами, в XVIII веке заболевший имел почти равные шансы выжить или умереть.

Постепенно прививки от оспы стали делать по всей России. Сначала только знатным людям, а со временем и простолюдинам. Страна считалась передовой в вопросах борьбы с оспой, а смертность снизилась в десятки раз.

Французский «Возлюбленный» король Людовик XV, в отличии от Екатерины, побоялся сделать себе прививку от оспы, заразился инфекцией от молодой любовницы и умер. Екатерина назвала этот случай диким варварством, уточняет «ЭГ».

Шприц. Прививка. СС0

В XIX веке на смену вариоляции пришла вакцинация. Здоровым людям начали прививать материал от перенесших оспу коров, а сам процесс вакцинации стал недорогим, практически безболезненным и совершенно безопасным.

В Советском Союзе прививки от оспы делали всем новорожденным. У всех людей старшего возраста на правом или левом плече можно увидеть два округлых шрама, оставшиеся после подобной вакцинации. В 1980 году Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус оспы в природе перестал существовать. Его штаммы сегодня хранятся лишь в тщательно охраняемых лабораториях на территории двух стран — России и США.

Анна Карпова