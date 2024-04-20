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Жизнь

Уровень реки Обь в Алтайском крае пошел на спад

В Алтайском крае к концу апреля улучшилась паводковая ситуация. Новой информации о подтоплении домов и населенных пунктов не поступало, сообщает «Каменские известия».

Вид на Новый мост и Обь.
Вид на Новый мост и Обь.
altapress.ru

Также отмечается, что в регионе вода в реке Обь пошла на спад.

По состоянию на 9 утра 20 апреля уровень воды в Оби в районе Камня-на-Оби снизился на 10 см за сутки и составляет 688 см. Критической отметкой, при которой начинается подтопление, является 700 см.

В столице региона вода также уходит. Ее уровень в настоящее время составляет 360 см. За сутки снижение составило 7 см.

Падение уровня воды в Оби в районе Шелаболихи составило 12 см за сутки. В настоящее время уровень воды в реке составил 632 см.

Ранее сообщалось, что паводок затопил алтайскую трассу и сделал «русло».

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