Уровень воды в Оби в Алтайском крае достигнет опасной отметки

В ближайшие сутки продолжится подъем уровня воды Оби в районе села Усть-Чарышская Пристань, передают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возможно кратковременное достижение опасной отметки в 580 см.

Пока в крае нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков. Обстановка находится на постоянном контроле спасателей и местных властей.

Спасатели рекомендует жителям опасных районов подготовить дом к возможному подтоплению: отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах.

Ценные вещи лучше перенести на чердак, а дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, — в закрытое помещение, также лучше закрыть окна и двери или при возможности забить их досками, животных выпустить из помещений, а собак отвязать.