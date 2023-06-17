Уровень воды в реке Оби продолжает стремительно расти в районе Барнаула. Он приближается к критической отметке. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

17 июня уровень воды в реке Обь составляет 547 см. За сутки он вырос на 7 см. Уровень неблагоприятного явления превышен на 27 см.

Напоминаем, что критическая отметка подъема уровня воды составляет 560 см. А при уровне в 615 см начнет топить жилые дома.

В связи с паводковой ситуацией в микрорайоне Барнаула Затон ввели режим «повышенной готовности». По данным мэрии Барнаула, в Затоне частично подтоплены девять земельных участков и один участок дороги. Также ограничено движение на остров Шубинский.

В Усть-Пристанском районе уровень воды, наконец, пошел на спад. За сутки он снизился на 9 см. Уровень воды составляет 578 см. При этом, по данным отдела ГОЧС, в селе Усть-Чарыш подтопило 12 приусадебных участков