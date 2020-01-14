Уроженец Алтайского края открыл в сахалинской тюрьме телестудию

24-летний заключенный сахалинской тюрьмы Александр Паромов стал одним из инициаторов создания на базе колонии студии кабельного телевидения, пишет РИА Сахалин-Курилы. Также положительно характеризующийся заключенный обошел мастеров спорта по шахматам и взял на всероссийском турнире четвертое место.

Суд приговорил Паромова к восьми годам колонии строгого режима. Пять лет назад он, будучи студентом, приехал на Сахалин на заработки. Ему предложили крупную сумму денег за работу «закладчиком». Сотрудники полиции поймали парня почти сразу.

«С первых дней он начал проявлять активность. Пробовал себя в разных направлениях, даже до швейного дела дошел. Но все-таки нашел себя в творчестве. Участвовал во всероссийском песенном конкурсе „Калина красная“, несколько его стихов опубликовал один из альманахов», — рассказал начальник отдела воспитательной и социальной работы колонии Андрей Залеский.

Также Паромов стал одним из инициаторов создания студии кабельного телевидения. В тюремной телестудии трудятся два человека. Они создают ролики, видеоматериалы для использования внутри учреждения,

Другим увлечением для уроженца Алтайского края в колонии стали шахматы. Он неоднократно побеждал на региональных турнирах.

«Шахматы учат просчитывать все на несколько ходов вперед. Здесь все так же, как и в жизни: нужно сначала думать, а потом делать. В свое время я действовал необдуманно. В колонии, поверьте мне, времени достаточно, чтобы это переосмыслить. А пять лет назад мне казалось, что его нет. Спешил жить, брать от нее все… Получилось то, что получилось», — сказал Паромов.

Он надеется покинуть учреждение по УДО. Дома его ждут мать и бабушка.