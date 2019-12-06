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Жизнь

Уроженец Алтайского края возглавит новосибирский госстройнадзор

Уроженец Алтайского края Александр Соболевский возглавит инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области. Ранее он был главой Новосибирского района, пишет Тайга.инфо.

Кран на стройке.
Кран на стройке.
Михаил Хаустов

Местный госстройнадзор был без руководителя с весны 2019 года, когда предыдущий глава, выходец из силовых структур Валерий Анищенко подал в отставку.

Александр Соболевский родился в 1959 году в Алтайском крае. В 2001—2012 года возглавлял новосибирский филиал Россельхозбанка, потом занял пост замминистра сельского хозяйства Новосибирской области.

Издание также пишет, что Соболевский фигурировал в скандале, связанном с хищением средств Россельхозбанка.

Обыски по громкому делу проходили в Москве и Новосибирске, в том числе у Соболевского, который к тому времени уже занимал пост замминистра.

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