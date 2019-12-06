Уроженец Алтайского края возглавит новосибирский госстройнадзор

Местный госстройнадзор был без руководителя с весны 2019 года, когда предыдущий глава, выходец из силовых структур Валерий Анищенко подал в отставку.

Александр Соболевский родился в 1959 году в Алтайском крае. В 2001—2012 года возглавлял новосибирский филиал Россельхозбанка, потом занял пост замминистра сельского хозяйства Новосибирской области.

Издание также пишет, что Соболевский фигурировал в скандале, связанном с хищением средств Россельхозбанка.

Обыски по громкому делу проходили в Москве и Новосибирске, в том числе у Соболевского, который к тому времени уже занимал пост замминистра.