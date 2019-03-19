Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Уроженец Алтайского края возглавил армию в Забайкалье

Генерал-майор Роман Бердников из Камня-на-Оби стал командующим 29-й общевойсковой армией ВВО, чьи войска дислоцированы в Забайкальском крае, пишут «Каменские известия».

Армия России.
Армия России.
government.ru

Воинский штандарт 29-й общевойсковой армии перешел под руководство командующего Романа Бердникова 4 марта. Церемония состоялась в Доме офицеров Забайкальского края.

Роман Бердников родился в 1974 году в Камне-на-Оби, учился в школе № 4. Затем поступил в Киевское суворовское училище. Он также закончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РФ.

Начал служить в 1995 году в Новосибирске. Прошел путь от командира взвода до начальника штаба мотострелкового полка. Окончил Военную академию Генштаба. Командовал мотострелковой бригадой в Приморье, был врио командующего 2-й (Самара) и 41-й армий (Новосибирск).

Генеральское звание ему присвоили в июне 2014 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость