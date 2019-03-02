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Жизнь

Уроженка Алтайского края выиграла автомобиль в передаче «Поле чудес»

1 марта в эфире «Перворго канала» показали программу «Поле чудес», в которой победила уроженка Рубцовска Анна Зарецкая, пишет Rubtsovskmv.ru. Женщина выиграла автомобиль и музыкальный синтезатор.

Анна Зарецкая выиграла автомобиль в передаче "Поле чудес".
Анна Зарецкая выиграла автомобиль в передаче "Поле чудес".
опубликовано на http://rubtsovskmv.ru

Сейчас Анна проживает в Краснодарском крае, куда перебралась с Алтая пару лет назад. Там 32-летняя рубцовчанка выступает на бардовских фестивалях. На одном из таких выступлений ее и заметил шеф-редактор «Поле Чудес», пригласивший нашу землячку сыграть в телешоу.

Анна Зарецкая,
победительница викторины «Поле Чудес»:

Я сначала не поверила, восприняла как розыгрыш. В 32 года сбылась моя детская мечта — попасть на «Поле Чудес»! Не знаю, как описать несколькими словами то, что случилось там — это просто сказка, чудо, а все организаторы и ведущий — настоящие кудесники, внимательные и заботливые люди, для которых комфорт всех участников — самое важное! Все прошло замечательно! Для меня участие в популярном телешоу — это, прежде всего, шанс выступить со своими песнями перед широкой аудиторией, показать себя всей стране.

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