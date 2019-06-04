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Жизнь

Уроженка Барнаула научилась открывать шампанское ножом и стала «Леди Сибири»

32-летняя Ольга Тимошенко стала победительницей межрегионального конкурса красоты и материнства «Леди Сибири — 2019», пишет НГС. Сначала она выиграла титул в своем регионе и стала «Леди Кузбасс — 2019». Победу ей присудили единогласно.

Ольга Тимошенко
Ольга Тимошенко
https://www.instagram.com/olga_v_s/

По словам Тимошенко, конкурс помог разнообразить будни мамы в декрете. Например, одним из самых интересных моментов конкурса стали бьюти-девичник и мастер-класс по открыванию шампанского ножом.

«Я сама из Барнаула, живу в Кемерово, а прописка у меня в Новосибирске — леди Сибири это же прям про меня», — поделилась Ольга Тимошенко.

Этот конкурс проводится с 2013 года. 12 участниц представляли свой регион на четырех этапах состязания, в том числе два спортивных (велопробег и заезд на квадроциклах), один интеллектуальный и дефиле.

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