Уроженка Барнаула научилась открывать шампанское ножом и стала «Леди Сибири»

По словам Тимошенко, конкурс помог разнообразить будни мамы в декрете. Например, одним из самых интересных моментов конкурса стали бьюти-девичник и мастер-класс по открыванию шампанского ножом.
«Я сама из Барнаула, живу в Кемерово, а прописка у меня в Новосибирске — леди Сибири это же прям про меня», — поделилась Ольга Тимошенко.
Этот конкурс проводится с 2013 года. 12 участниц представляли свой регион на четырех этапах состязания, в том числе два спортивных (велопробег и заезд на квадроциклах), один интеллектуальный и дефиле.