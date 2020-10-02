Усатый мужчина в костюме гусара оплачивал жительницам Барнаула проезд в автобусе

2 октября в Барнауле в автобусе № 57 ехал мужчина в костюме гусара и оплачивал дамам проезд. Галантный незнакомец также не скупился и на комплименты.

Многие пассажиры снимали усатого гусара на свои мобильные телефоны, а также интересовались, зачем он это делает. Тот отвечал, что «всегда желает делать приятное дамам».

Как оказалось, подобные гусары были замечены не только в Барнауле, но и других городах России.

В Челябинске появилась услуга «гусар на час», во Владимире — бесплатное «гусарское такси», а в Санкт-Петербурге — целое иммерсивное шоу.

Мужчины в старинных нарядах — это своеобразный живой тизер нового комедийного сериала «Гусар» с Гариком Харламовым.

Комик сыграл русского офицера Григория Рыльского, бравого любителя женщин и крепких напитков. С помощью машины времени он перемещается из 1812 в 2020 год. Гусару приходится обживаться в новой для него эпохе, пишет «Лента».