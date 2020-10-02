Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Усатый мужчина в костюме гусара оплачивал жительницам Барнаула проезд в автобусе

2 октября в Барнауле в автобусе № 57 ехал мужчина в костюме гусара и оплачивал дамам проезд. Галантный незнакомец также не скупился и на комплименты.

Кадр из фильма "Гусарская баллада"
Кадр из фильма "Гусарская баллада"
kinopoisk.ru

Многие пассажиры снимали усатого гусара на свои мобильные телефоны, а также интересовались, зачем он это делает. Тот отвечал, что «всегда желает делать приятное дамам».

Как оказалось, подобные гусары были замечены не только в Барнауле, но и других городах России.

В Челябинске появилась услуга «гусар на час», во Владимире — бесплатное «гусарское такси», а в Санкт-Петербурге — целое иммерсивное шоу.

Мужчины в старинных нарядах — это своеобразный живой тизер нового комедийного сериала «Гусар» с Гариком Харламовым.

Комик сыграл русского офицера Григория Рыльского, бравого любителя женщин и крепких напитков. С помощью машины времени он перемещается из 1812 в 2020 год. Гусару приходится обживаться в новой для него эпохе, пишет «Лента».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость