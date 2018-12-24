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Comedy Club сняли ролик о необычном путешествии «Путина» из Барнаула в Красноярск

USB Production (Comedy Club) выпустили ироничный ролик-сказку про маленькое новогоднее чудо, которое произошло на несуществующей трассе между Барнаулом и Красноярском. В двухминутном видео говорится о том, как человек, похожий на Владимира Путина, спасает замерзающего котенка на трассе.

Кадр из ролика "Маленькое новогоднее чудо".
Кадр из ролика "Маленькое новогоднее чудо".
Скриншот видео USB Production

О «чудесном» спасении животного маленькому мальчику рассказывает его папа. Котенка, который переходил дорогу по шоссе к своей маме, могли случайно задавить, но водитель затормозил. Из машины вышел «важный человек», который ехал на встречу с губернатором Красноярского края. Мужчина взял котенка на руки и попросил «молочка». В этот момент вокруг «случайно» оказываются все федеральные телеканалы и «даже Нагиев».

Человека, похожего на Путина, сыграл актер и шоумен Дмитрий Грачев. Он уже много лет эксплуатирует свое сходство с президентом.

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