Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2018: праздник или постный день

Иоанна Предтечу (Иоанна Крестителя) православная церковь чтит выше всех святых после Богородицы. 11 сентября — День усекновение главы Иоанна Предтечи, день, когда пророк принял мученическую смерть. Altapress.ru рассказывает о сути праздника и о том, почему в этот день установлен пост.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история

Иоанн Предтеча в своей проповеди говорил о греховности царя Ирода, который в то время правил в Галилее.

По приказу правителя пророка бросили в темницу. Казнить святого царь не хотел: боялся гнева народа.

На пиру дочь жены Ирода Саломея так красиво станцевала перед царем, что он поклялся исполнить любое ее желание. По совету матери, Саломея попросила голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод исполнил просьбу: пророк принял мученическую смерть.

Почему день казни Иоанна Крестителя считается праздником?

В день смерти святой переходит в вечную жизнь, к Богу. Поэтому как праздник православная церковь обычно чтит именно день кончины, а не день рождения святого, объясняет журнал «Фома».

Иоанн Предтеча — пророк и Креститель Иисуса Христа, и церковь чтит его выше других святых. Православные празднуют и день его рождения (7 июля), и день смерти (11 сентября).

Церковь. Молитва. СС0

Что можно есть 11 сентября 2018 по православному календарю?

В День усекновения главы Иоанна Предтечи положено соблюдать строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. Еду приправляют растительным маслом.

Эти ограничения в пище — выражение скорби о смерти пророка.