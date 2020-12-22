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22 декабря
Жизнь

«Ущербное подобие». Жители Нововоронежа не оценили памятник Аленке и его демонтировали

Арт-объект «Нововоронежская Аленка» возможно перенесут в Воронеж, об этом со ссылкой на горадминистрацию сообщает агентство РИА-Новости.

Памятник Аленке в Нововоронеже.
Памятник Аленке в Нововоронеже.
Страница в ВК администрации Нововоронежа

Мэрия Воронежа объявила об опросе горожан по поводу переноса памятника нововоронежской Аленки в Воронеж.

Арт-объект по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. С тех пор в сети не утихают споры. Внешний вид Аленки вызвал настоящий общественный резонанс. Местные жители даже попросили мэрию «не позорить город этим уродством», убрать «этот шедевр». Они назвали памятник «чертовщиной», «ущербным подобием».

В администрации прислушались к мнению жителей, и в понедельник, 21 декабря арт-объект стоимостью около миллиона рублей решили демонтировать и отправить на хранение.

«По поручению главы Воронежа управление информации проведет опрос в социальной сети „ВКонтакте“, чтобы узнать мнение горожан по этому поводу. Опрос начнется сегодня и продлится месяц, его результаты лягут в основу позиции муниципалитета по появлению арт-объекта в Воронеже на общедоступных территориях», — говорится в сообщении.

В комментариях стали появляться &quot;фотожабы&quot; с изображением нововоронежской Аленки.
В комментариях стали появляться «фотожабы» с изображением нововоронежской Аленки.
Страница в ВК администрации Нововоронежа.

Но и после демонтажа нашлись недовольные. На странице администрации Нововоронежа во «ВКонтакте» начали появляться комментарии, в которых чиновников просили не трогать Аленку. Были даже предложения выкупить арт-объект.

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