Ушел из жизни Александр Михайлович Шевкунов

Администрация компании, коллеги выражают Дмитрию Александровичу и его семье глубокие соболезнования по случаю постигшего горя.
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В возрасте 80 лет в своем родном городе Нижний Тагил скончался Александр Михайлович Шевкунов — отец Д.А. Шевкунова, одного из учредителей «Алтапресса».
Администрация компании, коллеги выражают Дмитрию Александровичу и его семье глубокие соболезнования по случаю постигшего горя.
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