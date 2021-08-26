Ушел из жизни барнаульский режиссер и оператор Юрий Мартынов

Юрий Мартынов скончался после операции, осложненной ковидом.
Он был одним из старейших и заслуженных работников ГТРК. В прошлом году ушел на пенсию, но продолжал снимать фильмы, всегда был при деле и на позитиве, отзываются коллеги.
Один из фильмов Мартынова, «Противостояние» о гражданской войне на Алтае, победил на Международном кинофестивале «Я люблю мир!» в 2018 году. После этого фестиваля картину показывали студентам мадридского университета.
Редакция altapress.ru приносит соболезнования родным и близким.