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Жизнь

Ушел из жизни бывший директор Рубцовского машиностроительного завода

20 августа скончался бывший директор Рубцовского машиностроительного завода (ныне Рубцовский филиал НПК «Уралвагонзавод») Сергей Матушкин, сообщила газета «Местное время».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Причины смерти не сообщаются.

Прощание с ним состоится 23 августа с 13:30 до 14:00 в ритуальном зале по адресу: ул. Октябрьская, 125 в Рубцовске.

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