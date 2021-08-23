Ушел из жизни бывший директор Рубцовского машиностроительного завода

Причины смерти не сообщаются.
Прощание с ним состоится 23 августа с 13:30 до 14:00 в ритуальном зале по адресу: ул. Октябрьская, 125 в Рубцовске.
20 августа скончался бывший директор Рубцовского машиностроительного завода (ныне Рубцовский филиал НПК «Уралвагонзавод») Сергей Матушкин, сообщила газета «Местное время».
Причины смерти не сообщаются.
Прощание с ним состоится 23 августа с 13:30 до 14:00 в ритуальном зале по адресу: ул. Октябрьская, 125 в Рубцовске.
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