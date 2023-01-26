Геннадий Васильевич Лаврентьев скончался на 76-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, сообщили на сайте Алтайского госуниверситета.

Геннадий Лаврентьев был доктором педагогических наук, кандидатом физико-математических наук, профессором, Заслуженным работником высшей школы РФ.

В 1974 году Лаврентьева пригласили в АлтГУ для организации подготовки специалистов по специальности «математика».

В 1986 году его командировали Минвузом СССР на три года в Алжир, где он, будучи профессором, преподавал математику в Аннабинском университете. Лаврентьев проходил стажировки в университетах Франции, Германии, Великобритании.

С 1991 по 2016 годы он заведовал кафедрой дифференциальных уравнений, был проректором по международному сотрудничеству.

За его плечами должности декана математического факультета, проректора по учебной работе, первого проректора по учебной работе, заведующего кафедрой педагогики и психологии высшей школы и образовательных технологий.

Именно по инициативе Геннадия Лаврентьева в АлтГУ открыли Математический факультет.