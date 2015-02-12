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Жизнь

Ушел из жизни известный алтайский промышленник Евгений Ганеман

12 февраля на 79-м году жизни скончался председатель Совета ветеранов Союза промышленников Алтайского края Евгений Ганеман. Информация об этом появилась на сайте организации.

Евгений Ганеман.
Евгений Ганеман.
spa22.ru

Евгений Карлович работал на Барнаульском хлопчатобумажном комбинате, потом в Барнаульском научно-исследовательском институте текстильной промышленности, был замгендиректора Барнаульского научно-производственного хлопчатобумажного объединения, а через три года возглавил его.

Потом встал у руля Барнаульского меланжевого комбината и ассоциации «Алтайлегпром».

В мае 2001 года его избрали исполнительным директором Союза промышленников Алтая (СПА), где Евгений Карлович проработал 16 лет.

«Во многом благодаря компетентности и взвешенной позиции Ганемана Е.К. при решении сложных проблем предприятий, между СПА и исполнительной властью края налажен постоянный контакт, конструктивный диалог, который, в том числе позволяет решать предприятиям финансовые проблемы за счёт привлечения средств краевого бюджета, добиваться принятия краевой и муниципальными администрациями, другими краевыми организациями решений, необходимых для успешной работы промышленности края», — пишут на сайте СПА.

На этот пост Ганемана переизбирали в 2003, 2006,2009, 2012 и 2015 годах.

Также он является автором трёх изобретений и 50 печатных трудов.

Евгений Карлович награжден медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почета». «За заслуги перед Алтайским краем» и медалью «За заслуги во имя созидания»

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