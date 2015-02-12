Ушел из жизни известный алтайский промышленник Евгений Ганеман

12 февраля на 79-м году жизни скончался председатель Совета ветеранов Союза промышленников Алтайского края Евгений Ганеман. Информация об этом появилась на сайте организации.

Евгений Карлович работал на Барнаульском хлопчатобумажном комбинате, потом в Барнаульском научно-исследовательском институте текстильной промышленности, был замгендиректора Барнаульского научно-производственного хлопчатобумажного объединения, а через три года возглавил его.

Потом встал у руля Барнаульского меланжевого комбината и ассоциации «Алтайлегпром».

В мае 2001 года его избрали исполнительным директором Союза промышленников Алтая (СПА), где Евгений Карлович проработал 16 лет.

«Во многом благодаря компетентности и взвешенной позиции Ганемана Е.К. при решении сложных проблем предприятий, между СПА и исполнительной властью края налажен постоянный контакт, конструктивный диалог, который, в том числе позволяет решать предприятиям финансовые проблемы за счёт привлечения средств краевого бюджета, добиваться принятия краевой и муниципальными администрациями, другими краевыми организациями решений, необходимых для успешной работы промышленности края», — пишут на сайте СПА.

На этот пост Ганемана переизбирали в 2003, 2006,2009, 2012 и 2015 годах.

Также он является автором трёх изобретений и 50 печатных трудов.

Евгений Карлович награжден медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почета». «За заслуги перед Алтайским краем» и медалью «За заслуги во имя созидания»