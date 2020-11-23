Ушел из жизни известный барнаульский промышленник Виктор Яшкин

22 ноября после долгой болезни скончался председатель Совета директоров Барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин. В сентябре ему исполнилось 69 лет.

Информацию altapress.ru подтвердили коллеги Виктора Алексеевича. О времени и месте прощания пока неизвестно.

В Барнаульской гордуме (Виктор Яшкин был депутатом 4-го и 5-го созывов Гордумы) выразили соболезнования семье Виктора Алексеевича.

«На своем трудовом пути и в депутатской деятельности Виктор Алексеевич был ответственным, энергичным, смелым в принятии решений. Профессионал своего дела и неравнодушный к жизни города человек, он пользовался уважением коллег и доверием избирателей. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказала председатель БГД Галина Буевич.

На Барнаульский станкостроительный завод Яшкин пришел работать в 1972 году инженером-конструктором. В 1994—1995 годах занимал должность замгендиректора по маркетингу, затем в течение 6 лет — первого заместителя генерального директора.

В июле 2001 года собранием акционеров Яшкин был избран генеральным директором предприятия.

20 июля 2018 года стал председателем Совета директоров Барнаульского станкостроительного завода.

Виктор Яшкин — кандидат экономических наук, автор 54 рационализаторских предложений, имеет четыре патента на изобретения, является лауреатом Демидовской премии, членом правления Союза промышленников Алтайского края.

Виктор Яшкин стал гостем «Школы успеха». Олег Богданов , altapress.ru

Вот как он говорил о начале своей карьеры: