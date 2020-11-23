Ушел из жизни известный барнаульский промышленник Виктор Яшкин

Информацию altapress.ru подтвердили коллеги Виктора Алексеевича. О времени и месте прощания пока неизвестно.
В Барнаульской гордуме (Виктор Яшкин был депутатом 4-го и 5-го созывов Гордумы) выразили соболезнования семье Виктора Алексеевича.
«На своем трудовом пути и в депутатской деятельности Виктор Алексеевич был ответственным, энергичным, смелым в принятии решений. Профессионал своего дела и неравнодушный к жизни города человек, он пользовался уважением коллег и доверием избирателей. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказала председатель БГД Галина Буевич.
На Барнаульский станкостроительный завод Яшкин пришел работать в 1972 году инженером-конструктором. В 1994—1995 годах занимал должность замгендиректора по маркетингу, затем в течение 6 лет — первого заместителя генерального директора.
В июле 2001 года собранием акционеров Яшкин был избран генеральным директором предприятия.
20 июля 2018 года стал председателем Совета директоров Барнаульского станкостроительного завода.
Виктор Яшкин — кандидат экономических наук, автор 54 рационализаторских предложений, имеет четыре патента на изобретения, является лауреатом Демидовской премии, членом правления Союза промышленников Алтайского края.
Вот как он говорил о начале своей карьеры:
Почему я пришел на станкостроительный? На войне мой отец был старшим мастером, ремонтировал оружие: пушки, гаубицы. Он был очень хороший слесарь. По окончании войны он устроился на завод № 17 (так раньше назвался станкостроительный. — Прим. altapress.ru) и всю жизнь проработал здесь. Я воспитывался в районе, где в основном проживали заводчане. Моя мама тоже работала на станкостроительном. Мы его всегда называли «наш завод».