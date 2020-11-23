Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября -6°C
Жизнь

Ушел из жизни известный барнаульский промышленник Виктор Яшкин

22 ноября после долгой болезни скончался председатель Совета директоров Барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин. В сентябре ему исполнилось 69 лет.

Виктор Яшкин.
Виктор Яшкин.
архив холдинга "Барнаульский станкостроительный завод".

Информацию altapress.ru подтвердили коллеги Виктора Алексеевича. О времени и месте прощания пока неизвестно.

В Барнаульской гордуме (Виктор Яшкин был депутатом 4-го и 5-го созывов Гордумы) выразили соболезнования семье Виктора Алексеевича.

«На своем трудовом пути и в депутатской деятельности Виктор Алексеевич был ответственным, энергичным, смелым в принятии решений. Профессионал своего дела и неравнодушный к жизни города человек, он пользовался уважением коллег и доверием избирателей. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказала председатель БГД Галина Буевич.

На Барнаульский станкостроительный завод Яшкин пришел работать в 1972 году инженером-конструктором. В 1994—1995 годах занимал должность замгендиректора по маркетингу, затем в течение 6 лет — первого заместителя генерального директора.

В июле 2001 года собранием акционеров Яшкин был избран генеральным директором предприятия.

20 июля 2018 года стал председателем Совета директоров Барнаульского станкостроительного завода.

Виктор Яшкин — кандидат экономических наук, автор 54 рационализаторских предложений, имеет четыре патента на изобретения, является лауреатом Демидовской премии, членом правления Союза промышленников Алтайского края.

Виктор Яшкин стал гостем &quot;Школы успеха&quot;.
Виктор Яшкин стал гостем «Школы успеха».
Олег Богданов, altapress.ru

Вот как он говорил о начале своей карьеры:

Почему я пришел на станкостроительный? На войне мой отец был старшим мастером, ремонтировал оружие: пушки, гаубицы. Он был очень хороший слесарь. По окончании вой­ны он устроился на завод № 17 (так раньше назвался станкостроительный. — Прим. altapress.ru) и всю жизнь проработал здесь. Я воспитывался в районе, где в основном проживали заводчане. Моя мама тоже работала на станкостроительном. Мы его всегда называли «наш завод».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость