Дмитрию Маркову был 41 год.

Фотограф получил известность публикуя жанровые снимки «провинциальной России».

Также в 2016 году Марков стал первым участником рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone» из России.

Всего в ней приняли участие 15 фотографов из 15 стран.

