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Жизнь

Ушел из жизни отец персека алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой

Скончался Николай Ожиганов, долгое время возглавлявший первичную организацию КПРФ № 1 в Железнодорожном районе, сообщили в пресс-службе алтайского крайкома КПРФ.

Ушел из жизни Николай Ожиганов.
Ушел из жизни Николай Ожиганов.
altkprf.ru

Николай Ожиганов, отец первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой, умер на 70-м году жизни. Партийцы выразили глубокие соболезнования в связи с утратой.

«Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению делу защиты идей социализма. Николай Васильевич всегда был в первых рядах партийных агитаторов, на высочайшем уровне организовывал участие коммунистов в каждой избирательной кампании, в контроле за выборами. Через партийную школу его первички прошли десятки молодых коммунистов, перенимая бесценный опыт», — говорится в сообщении партии.

Причина смерти не указывается.

Общественник Юрий Красильников также выразил соболезнование коммунистам Железнодорожного района и Марии Прусаковой, отметив, что «коронавирус продолжает забирать товарищей».

«Еще два месяца назад на выборах отжигал так, что милицию вызывали, а председатель ТИК собственноручно сорвал подсказки о досрочном голосовании со стенда. Такого я еще не видел… А через месяц слег, еще через месяц умер. Очень жаль, нет слов», — написал он в Facebook.

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