Ушел из жизни отец персека алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой

Николай Ожиганов, отец первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой, умер на 70-м году жизни. Партийцы выразили глубокие соболезнования в связи с утратой.
«Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению делу защиты идей социализма. Николай Васильевич всегда был в первых рядах партийных агитаторов, на высочайшем уровне организовывал участие коммунистов в каждой избирательной кампании, в контроле за выборами. Через партийную школу его первички прошли десятки молодых коммунистов, перенимая бесценный опыт», — говорится в сообщении партии.
Причина смерти не указывается.
Общественник Юрий Красильников также выразил соболезнование коммунистам Железнодорожного района и Марии Прусаковой, отметив, что «коронавирус продолжает забирать товарищей».
«Еще два месяца назад на выборах отжигал так, что милицию вызывали, а председатель ТИК собственноручно сорвал подсказки о досрочном голосовании со стенда. Такого я еще не видел… А через месяц слег, еще через месяц умер. Очень жаль, нет слов», — написал он в Facebook.