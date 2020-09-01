Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 сентября 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Ушел из жизни писатель Владислав Крапивин

Писатель Владислав Крапивин скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил источник ura.ru в Минздраве Свердловской области.

Владислав Крапивин, 2014.
Владислав Крапивин, 2014.
Kremlin.ru

Крапивина госпитализировали в конце июля с подозрением на инсульт. Впоследствии врачи заподозрили у писателя коронавирус, но первый тест не подтвердил наличие инфекции.

7 августа Крапивина выписали, хотя его состояние было хуже. После скандала 12 августа писателя вновь госпитализировали в ОКБ № 1, прооперировали и поместили в реанимацию. Затем стало известно, что его состояние улучшилось, писателя перевели в обычную палату. Накануне сам Крапивин просил, чтобы его выписали домой и жаловался, что устал от больницы.

Врачи подтвердили у писателя коронавирус, который спровоцировал осложнение всех старых болезней: диабет, сердце и перенесенный на ногах инсульты.

Крапивина называли классиком детской литературы. советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, педагог, журналист, лауреат премии Ленинского комсомола (1974) и премии президента Российской Федерации (2014).

Его трилогия «Мальчик со шпагой» была издана в 1981 году отдельной книгой в престижной серии «Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость