Ушел из жизни писатель Владислав Крапивин

Крапивина госпитализировали в конце июля с подозрением на инсульт. Впоследствии врачи заподозрили у писателя коронавирус, но первый тест не подтвердил наличие инфекции.
7 августа Крапивина выписали, хотя его состояние было хуже. После скандала 12 августа писателя вновь госпитализировали в ОКБ № 1, прооперировали и поместили в реанимацию. Затем стало известно, что его состояние улучшилось, писателя перевели в обычную палату. Накануне сам Крапивин просил, чтобы его выписали домой и жаловался, что устал от больницы.
Врачи подтвердили у писателя коронавирус, который спровоцировал осложнение всех старых болезней: диабет, сердце и перенесенный на ногах инсульты.
Крапивина называли классиком детской литературы. советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, педагог, журналист, лауреат премии Ленинского комсомола (1974) и премии президента Российской Федерации (2014).
Его трилогия «Мальчик со шпагой» была издана в 1981 году отдельной книгой в престижной серии «Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества».