Ушел из жизни Семен Байкалов

Вся его жизнь и профессиональная деятельность была неразрывно связана с нашим регионом. Здесь, в Бийском районе, он родился 17 апреля 1943 года. В Бийске же, у токарного станка, и начался его трудовой путь.

А в 1967 году, после окончания Алтайского политехнического института, Семен Петрович попал по распределению на Барнаульский котельный завод, где за неполные 30 лет прошел путь от мастера литейного цеха до генерального директора ПО «Сибэнергомаш».

Он руководил одним из крупнейших предприятий края в самое непростое время: в последние годы существования СССР и в первые годы становления нового российского государства. А с 1996 по 1998 год Семен Байкалов курировал и всю промышленность региона в должности заместителя главы администрации Алтайского края.

Огромный опыт позволил ему проявить себя и в научной деятельности в качестве профессора родного Алтайского политехнического университета. Семен Петрович защитил докторскую диссертацию, являлся автором монографии «Системный анализ проблем промышленного развития региона» и полутора десятков научных статей.

Коллеги из директорского корпуса высоко ценят заслуги Семена Байкалова, как члена Союза промышленников Алтайского края.

Ушел из жизни настоящий профессионал своего дела, многогранный, добрый и отзывчивый человек. Мы выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким Семена Петровича Байкалова и будем долго хранить память о нем…

Церемония прощания пройдет 29 июня, с 10:00 до 12:00 в прощальном зале краевой клинической больницы (ул. Ляпидевского, 1, кор. 3).