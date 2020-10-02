Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 октября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Ушел из жизни сотрудник администрации президента РФ

Умер руководитель Канцелярии президента России Александр Голублев.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
kremlin.ru

Соболезнования детям — Олегу и Артему Голублевым — руководителя Канцелярии в связи с его смертью выразил президент РФ Владимир Путин.

«Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком», — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул — благодаря профессионализму, преданности делу и личным качествам Голублев был востребован на самых ответственных участках государственной службы и снискал «заслуженный авторитет».

Причина смерти не сообщается.

Путин своим указом назначил Александра Голублева руководителем Канцелярии президента РФ в 2014 году, пишет ura.ru. С 6 ноября 2012 года этот пост занимал Антон Кобяков. 11 апреля 2014 года Путин подписал указ о назначении Кобякова своим советником, освободив его от должности руководителя канцелярии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость