Ушел из жизни сотрудник администрации президента РФ

Соболезнования детям — Олегу и Артему Голублевым — руководителя Канцелярии в связи с его смертью выразил президент РФ Владимир Путин.
«Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком», — говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул — благодаря профессионализму, преданности делу и личным качествам Голублев был востребован на самых ответственных участках государственной службы и снискал «заслуженный авторитет».
Причина смерти не сообщается.
Путин своим указом назначил Александра Голублева руководителем Канцелярии президента РФ в 2014 году, пишет ura.ru. С 6 ноября 2012 года этот пост занимал Антон Кобяков. 11 апреля 2014 года Путин подписал указ о назначении Кобякова своим советником, освободив его от должности руководителя канцелярии.