Ушел легендарный актер. Кто такой Андрей Мягков и от чего он умер

18 февраля умер известнейший советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков. Картины с его участием знает вся страна: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода…» и другие. Рассказываем о жизни артиста.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Биография Андрея Мягкова

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде (Санкт-Петербург) в семье Василия Дмитриевича и Зинаиды Александровны Мягковых. Отец — педагог, кандидат технических наук. Мать — инженер-механик.

В 1961 году он окончил Ленинградский химико-технологический институт. После учебы работал на одном из ленинградских научно-исследовательских предприятий, участвовал в кружке самодеятельности.

На одной из любительских постановок Мягкова заметил один из преподавателей московской Школы-студии МХАТ и пригласил на учебу. Взяв краткосрочный отпуск на работе, будущий актер приехал в Москву, успешно прошел вступительные испытания и был зачислен в Школу-студию на курс Василия Маркова. Окончил в 1965 году.

В 1965—1977 годах работал в московском театре «Современник». Играл в спектаклях «На дне» по пьесе Горького, «Дядюшкин сон» по повести Достоевского, «Обыкновенная история» по роману Гончарова и многих других.

С 1977 года был актером МХТ имени А. П. Чехова. Исполнял роли в спектаклях «Чайка», «Иванов», «Дядя Ваня» и «Три сестры» по пьесам Чехова, «, «Горе от ума» по комедии Грибоедова и других.

Андрей Мягков широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль стоматолога Сергея Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача» (1965 год).

Андрей Мягков на вручении премии. CC0.

Наиболее известные роли Андрея Мягкова

Среди наиболее известных работ актера: Алеша Карамазов в экранизации романа Достоевского «Братья Карамазовы» (1969 год), врач Евгений Лукашин в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975 год), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии «Служебный роман» (1977 год), лаборант Хвостов в трагикомедии «Гараж» (1979 год), следователь Станислав Тихонов в детективе «Гонки по вертикали» по повести Вайнеров (1982 год), Юлий Капитонович Карандышев в мелодраме «Жестокий романс» по пьесе Островского «Бесприданница» (1984 год) и другие.

За свою жизнь актер снялся в более чем сорока фильмах и сериалах.

В 1976—1986 годах вел преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ. Был членом Союза кинематографистов РФ. Был удостоен множества кинонаград.

Актер умер в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности.