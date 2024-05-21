На грибную охоту в эти дни активно ходят жители Новосибирской области. Сморчков в лесах уже – хоть отбавляй, встречаются и грибы-гиганты.

Так, окрестности села Елбаши отправился сибиряк за папоротником, указывает vn.ru. Грибы собирал между делом, и их оказалось очень много.

Ему попался даже гриб-гигант — сморчковый король. Вес которого составил 89 граммов.

Все собранное в лесу сибиряк заготовил — папоротник засолил, а грибы заморозил.

Ранее сообщалось, что рекордные урожаи сморчков собирают жители Алтайского края.

Рекордные «уловы», сморчков произошли недалеко от Барнаула, а также в Тальменском, Благовещенском и Первомайском районах.

При этом грибники отмечают, что сбор урожая проходит очень быстро: за 1-2 часа собирают более 15 литров.

Самое важное - в нашем Telegram-канале