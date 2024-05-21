Так, окрестности села Елбаши отправился сибиряк за папоротником, указывает vn.ru. Грибы собирал между делом, и их оказалось очень много.
Ему попался даже гриб-гигант — сморчковый король. Вес которого составил 89 граммов.
Все собранное в лесу сибиряк заготовил — папоротник засолил, а грибы заморозил.
Ранее сообщалось, что рекордные урожаи сморчков собирают жители Алтайского края.
Рекордные «уловы», сморчков произошли недалеко от Барнаула, а также в Тальменском, Благовещенском и Первомайском районах.
При этом грибники отмечают, что сбор урожая проходит очень быстро: за 1-2 часа собирают более 15 литров.
Самое важное - в нашем Telegram-канале