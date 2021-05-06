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Жизнь

Ушла из жизни секретарь алтайского отделения Российского фольклорного союза

5 мая в Барнауле скончалась секретарь алтайского краевого отделения Российского фольклорного союза Лариса Корнева.

Лариса Корнева.
Лариса Корнева.
akrfs.ru

«Лариса Васильевна навсегда останется в наших сердцах добрым и отзывчивым человеком, прекрасной мамой и бабушкой, верным другом. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Царствие Небесное и вечная память», — говорится в сообщении на сайте союза.

Лариса Корнева также возглавляла организационно-методический отдел Дома народов Алтайского края (бывший Российско-Немецкий Дом).

Она была координатором краевого праздника русского фольклора «Древо», который проводится в «День России на Бирюзовой Катуни», принимала участие в организации народных праздников и фестивалей традиционной культуры.

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