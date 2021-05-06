Ушла из жизни секретарь алтайского отделения Российского фольклорного союза

«Лариса Васильевна навсегда останется в наших сердцах добрым и отзывчивым человеком, прекрасной мамой и бабушкой, верным другом. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Царствие Небесное и вечная память», — говорится в сообщении на сайте союза.
Лариса Корнева также возглавляла организационно-методический отдел Дома народов Алтайского края (бывший Российско-Немецкий Дом).
Она была координатором краевого праздника русского фольклора «Древо», который проводится в «День России на Бирюзовой Катуни», принимала участие в организации народных праздников и фестивалей традиционной культуры.