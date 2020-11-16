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Жизнь

Ушла из жизни известный алтайский педагог

После тяжелой продолжительной болезни в возрасте 80 лет умерла преподаватель, легенда коллектива детской школы искусств № 1 Новоалтайска, заслуженный работник культуры Нина Шушнова, сообщили ее коллеги.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Нина Семеновна разработала собственные методические пособия для преподавателей народных инструментов, поддерживала тесные творческие связи с ведущими преподавателями Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, Российской академии музыки имени Гнесиных и других вузов.

Ученики Шушновой выступают с камерным симфоническим оркестром «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова, Государственным оркестром русских народных инструментов имени Н. Осипова, оркестром русских народных инструментов Новосибирского государственного музыкального колледжа, Алтайским государственным оркестром русских народных инструментов «Сибирь» имени Е. Борисова.

В школе Новоалтайска Нина Семеновна трудилась с 1960 года.

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