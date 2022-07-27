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Жизнь

Ушла из жизни одна из первых преподавательниц АлтГУ

26 июля 2022 года после продолжительной болезни ушла из жизни Тамара Алексеевна Исаева. Прощание состоится 28 июля с 9:00 до 11:00 в ритуальном зале на Аносова, 8.

Тамара Алексеевна Исаева.
Тамара Алексеевна Исаева.
АлтГУ.

Тамара Алексеевна работала в университете на первых этапах его становления, активно участвовала в общественной жизни, была соратницей В. И. Неверова.

В 1995 году получила почетное звание «Заслуженный работник АлтГУ». В 2003 году стала почетным работником высшего и профессионального образования Российской Федерации. В 2006 году получила медаль Союза женщин России.

В 2014 году Тамара Алексеевна ушла на пенсию с должности доцента кафедры педагогики высшей школы и информационно-образовательных технологий.

Прощание с Тамарой Алексеевной пройдет 28 июля с 9:00 до 11:00 в ритуальном зале на Аносова, 8.

Поминальный обед состоится в 13:00 на ул. Димитрова, 66 (Универ-кафе).

В 9:00 от Алтайского госуниверситета, корпус М (пр. Ленина, 61), организуют автобус до ритуального зала, кладбища и обратно до университета (Универ-кафе).

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