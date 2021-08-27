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Жизнь

Ушла из жизни талантливая барнаульская журналистка

26 августа ушла из жизни яркая молодая журналистка, корреспондент amic.ru Олеся Пастухова.

Олеся Пастухова.
Олеся Пастухова.
предоставлено altapress.ru

На протяжении нескольких лет Олеся до последнего боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, не теряя надежды. Ее жизнь оборвалась за несколько месяцев до 28-летия.

Коллеги и друзья навсегда запомнят ее как искреннего, энергичного человека с обостренным чувством справедливости и желанием добраться до истины, но при этом она оставалась легкой, заразительно смеющейся девушкой, способной прийти на помощь в любой момент.

Олеся закончила филологический факультет АлтГУ, но карьерный путь начала в журналистике. 4 года она отдала информагентству «Политсибру», куда написала сотни аналитических статей о бизнесе, экономике, политике.

«Олеся была легкая. Во всех отношениях. С ней можно было болтать обо всем, она никогда не боялась изучать новое, браться за дела, которые казались сложными. Она научила меня слушать себя и делать то, что действительно хочется.

Меня поражала ее любознательность, она прочитала какое-то неимоверное количество книг и даже в больнице продолжала что-то читать, смотреть, узнавать.

Кому-то могло показаться, что она веселая хохотушка и все, но это не так. Это человек, умеющий сопереживать, поддержать и подсказать», — поделилась близкая подруга, бывший замредактора «Политсибру» Алла Филиппова.

Последним местом работы Олеси стало ИА «Амител», для которого она продолжала писать даже через боль, боясь подвести коллег. Она искренне любила свою работу, родных, друзей и саму жизнь в каждом ее мгновении.

Редакция altapress.ru выражает искренние соболезнования семье и близким.

Прощание пройдет 28 августа в Барнауле (ул. Титова, 9а) с 10:00 до 12:00.

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