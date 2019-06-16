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Жизнь

Усиление ветра с ливнями и грозой ожидается на Алтае

МЧС по Алтайскому краю предупреждает об усилении ветра и сильных дождях с грозой вечером 16 и ночью 17 июня. Порывы ветра будут достигать 20−25 м/с.

Ветер. Лето. Одуванчик.
Ветер. Лето. Одуванчик.
СС0

По данным синоптиков, погода по краю будет облачной с прояснениями, ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, в западных и предгорных районах местами сильный дождь, гроза.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать следующие правила:

  • При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов.
  • Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
  • При грозе в пути постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
  • Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
  • При граде по возможности не выходите на улицу. Находясь в помещении, держитесь дальше от окон, на улице постарайтесь выбрать укрытие (капитальное строение). Не укрывайтесь под деревьями.
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