Усиление ветра с ливнями и грозой ожидается на Алтае

По данным синоптиков, погода по краю будет облачной с прояснениями, ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, в западных и предгорных районах местами сильный дождь, гроза.
Спасатели рекомендуют жителям соблюдать следующие правила:
- При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов.
- Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
- При грозе в пути постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
- Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
- При граде по возможности не выходите на улицу. Находясь в помещении, держитесь дальше от окон, на улице постарайтесь выбрать укрытие (капитальное строение). Не укрывайтесь под деревьями.