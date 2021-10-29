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Жизнь

Усилить контроль за самогоноварением попросили производители алкоголя

Союз производителей алкогольной продукции РФ просит власти усилить контроль за самогоноварением, включая реализацию и использование самогонных аппаратов, пишет «Интерфакс».

Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
открытые источники в интернете

Глава союза Игорь Косарев высказался о том, что нужно увеличить меры контроля и надзора — включая в том числе сертификацию самогонных аппаратов и их проверку на пожароопасность, поскольку большинство из них используются в жилых домах и квартирах.

«В Советском Союзе все, что касалось самогоноварения, было запрещено в полном объеме. На сегодняшний день у нас все разрешено. <…> Ну, например, почему можно самогонный аппарат продавать несовершеннолетним, допустим? Или почему его можно продавать в киоске? Или почему никто не проверяет, отделяет ли самогонный аппарат примеси или нет? И так далее. Это абсолютно логичные требования, не драконовские, не направленные против людей, которые льют лично для себя, не на продажу, но, тем не менее, это регламентирующие меры», — сказал Косарев.

За последний месяц в трех российских областях — Свердловской, Курганской и Оренбургской — произошли массовые отравления людей суррогатным алкоголем, пишет polit.ru. В Курганской области в результате отравления скончались шесть человек, в Свердловской — 30, а в Курганской — 34.

Ранее в Мурманске из-за взрыва самогонного аппарата погиб восьмилетний ребенок.

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