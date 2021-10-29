Усилить контроль за самогоноварением попросили производители алкоголя

Глава союза Игорь Косарев высказался о том, что нужно увеличить меры контроля и надзора — включая в том числе сертификацию самогонных аппаратов и их проверку на пожароопасность, поскольку большинство из них используются в жилых домах и квартирах.

«В Советском Союзе все, что касалось самогоноварения, было запрещено в полном объеме. На сегодняшний день у нас все разрешено. <…> Ну, например, почему можно самогонный аппарат продавать несовершеннолетним, допустим? Или почему его можно продавать в киоске? Или почему никто не проверяет, отделяет ли самогонный аппарат примеси или нет? И так далее. Это абсолютно логичные требования, не драконовские, не направленные против людей, которые льют лично для себя, не на продажу, но, тем не менее, это регламентирующие меры», — сказал Косарев.