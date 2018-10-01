Усманов загадочно рассказал о единственном оставшемся в России олигархе

«Я слово «олигарх» вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать — «фаворит королевы», — цитирует «Интерфакс» Усманова.
Олигарх — это тот, кто «все взял, не заплатив», уверен Усманов. Потому в России остался только один, последний олигарх. У него уже почти ничего не осталось, только одна компания, но он по-прежнему считает себя олигархом. Усманов не стал уточнять, о ком именно говорит.
Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует «Металлоинвест», «Мегафон» и долю в Mail.Ru Group. Кроме того, Усманов владеет 30% британского футбольного клуба «Арсенал».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов, пишет ura.ru. Но 94% опрошенных специалистами ВЦИОМ россиян уверены в обратном.
В числе олигархов опрошенные называли Романа Абрамовича (15%), Олега Дерипаску (8%), Михаила Прохорова (7%), Владимира Потанина (4%), Анатолия Чубайса (4%), Алексея Миллера (4%), Алишера Усманова (4%), Бориса Березовского (3%), Игоря Сечина (3%) и Михаила Ходорковского (2%).
Усманов находится на 10-м месте в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $12,5 млрд.
Российский бизнесмен Алишер Усманов вошел в список самых богатых жителей Великобритании, заняв восьмую строчку в ежегодном рейтинге британской The Sunday Times.