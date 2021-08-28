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Жизнь

Успение Богородицы: почему 28 августа запрещено стричься и ходить босиком

28 августа отмечают церковный праздник Успения Богородицы. Он знаменует окончание Успенского поста. Рассказываем, почему в этот день нельзя сквернословить (и не только) и можно играть свадьбу.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Что за праздник?

Успение — дата, напоминающая о том, что апостолы чудом оказались в Иерусалиме, чтобы навечно проститься с Богоматерью.

По одному из преданий, Деве Марии с вестью о ее кончине явился архангел. Он наставил ее не бояться пути и успокоил: Марию ждет вечная жизнь на Небесах.

Что можно делать 28 августа

Рекомендуется прочесть молитву в честь Пресвятой Богородицы и поставить свечу в храме. Для духовного очищения необходимо ни на кого не держать зла, гласят традиции.

Соленые огурцы.
Соленые огурцы.
УФСИН России по Алтайскому краю

Раньше в День Успения хозяйки начинали делать заготовки на зиму. Считалось, что это последний летний день, а дальше начинается Бабье лето. 28 числа начиналась пора свадеб. По преданию, браки, заключенные начиная с этой даты — самые крепкие и счастливые. На Успения Богородицы девушки присматривали себе женихов, а парни невест.

Какие действия строго запрещены

Нельзя:

  • Сквернословить, ругаться, выяснять отношения. Это может привести к болезненным разрывам и неудачам, «отрезать судьбу»;
  • Жечь костры;
Костер.
Костер.
pixabay.com.
  • Ходить босиком;
  • Стричь волосы;
  • Работать с колюще-режущими предметами.

Приметы 28 августа

Солнце.
Солнце.
Анна Зайкова, altapress.ru.
  • Хорошая погода — бабье лето будет прохладным;
  • Много паутины в доме и на деревьях — к приближающимся заморозкам и холодной зиме;
  • Вода не волнуется — к безветренной осени;
  • На небе радуга — к теплой осени.
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