Успение Богородицы: почему 28 августа запрещено стричься и ходить босиком

Что за праздник?
Успение — дата, напоминающая о том, что апостолы чудом оказались в Иерусалиме, чтобы навечно проститься с Богоматерью.
По одному из преданий, Деве Марии с вестью о ее кончине явился архангел. Он наставил ее не бояться пути и успокоил: Марию ждет вечная жизнь на Небесах.
Что можно делать 28 августа
Рекомендуется прочесть молитву в честь Пресвятой Богородицы и поставить свечу в храме. Для духовного очищения необходимо ни на кого не держать зла, гласят традиции.
Раньше в День Успения хозяйки начинали делать заготовки на зиму. Считалось, что это последний летний день, а дальше начинается Бабье лето. 28 числа начиналась пора свадеб. По преданию, браки, заключенные начиная с этой даты — самые крепкие и счастливые. На Успения Богородицы девушки присматривали себе женихов, а парни невест.
Какие действия строго запрещены
Нельзя:
- Сквернословить, ругаться, выяснять отношения. Это может привести к болезненным разрывам и неудачам, «отрезать судьбу»;
- Жечь костры;
- Ходить босиком;
- Стричь волосы;
- Работать с колюще-режущими предметами.
Приметы 28 августа
- Хорошая погода — бабье лето будет прохладным;
- Много паутины в доме и на деревьях — к приближающимся заморозкам и холодной зиме;
- Вода не волнуется — к безветренной осени;
- На небе радуга — к теплой осени.