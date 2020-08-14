Успенский пост 2020: что можно и нельзя делать в эти дни

Когда пройдет Успенский пост?
Один из четырех многодневных постов продлится две недели. Даты всегда остаются неизменными — с 14 по 27 августа. А 28 августа все православные отметят праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Как провести Успенский пост?
Время поста верующие стараются посвятить молитвам и добрым делам. Нужно стараться помогать ближним, нуждающимся и бедным людям.
Успенский пост по строгости похож на Великий. Во время него можно есть овощи, фрукты, крпы, грибы, хлеб, орехи и мед. Категорически запрещено употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена только один раз в день Преображения Господня, который состоится 19 августа.
Послабления в соблюдении поста дается детям, беременным и кормящим женщинам, больным и служащим.
Что нельзя делать в Успенский пост?
Во время Успенского поста нельзя употреблять алкоголь. Только по праздничным и выходным дням разрешается выпить немного вина. Также следует воздержаться и от других вредных привычек.
В дни поста нужно стараться не допускать плохих мыслей и не сквернословить.
Помимо этого запрещается ссориться с окружающими и завидовать им.
Нельзя и посещать различные развлекательные мероприятия.
Можно ли жениться в дни Успенского поста?
Нет, во время любого поста нельзя играть свадьбы и венчаться. Связно это с тем, что любые торжества в это время запрещены.