Успенский пост 2020: что можно и нельзя делать в эти дни

Успенский пост является самым коротким из всех многодневных православных постов, но не менее строгий, как Великий. Он продлится две недели. Рассказываем, когда начнется Успенский пост, как его провести и что делать нельзя.

Когда пройдет Успенский пост?

Один из четырех многодневных постов продлится две недели. Даты всегда остаются неизменными — с 14 по 27 августа. А 28 августа все православные отметят праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Как провести Успенский пост?

Время поста верующие стараются посвятить молитвам и добрым делам. Нужно стараться помогать ближним, нуждающимся и бедным людям.

Успенский пост по строгости похож на Великий. Во время него можно есть овощи, фрукты, крпы, грибы, хлеб, орехи и мед. Категорически запрещено употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена только один раз в день Преображения Господня, который состоится 19 августа.

Послабления в соблюдении поста дается детям, беременным и кормящим женщинам, больным и служащим.

Завтрак. Каша. Пост. СС0

Что нельзя делать в Успенский пост?

Во время Успенского поста нельзя употреблять алкоголь. Только по праздничным и выходным дням разрешается выпить немного вина. Также следует воздержаться и от других вредных привычек.

В дни поста нужно стараться не допускать плохих мыслей и не сквернословить.

Помимо этого запрещается ссориться с окружающими и завидовать им.

Нельзя и посещать различные развлекательные мероприятия.

Можно ли жениться в дни Успенского поста?

Нет, во время любого поста нельзя играть свадьбы и венчаться. Связно это с тем, что любые торжества в это время запрещены.