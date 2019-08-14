Успенский пост 2019: питание по дням

Что нельзя есть во время Успенского поста 2019
Постящимся нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты. Рыбу в Успенский пост можно только один раз — 19 августа, в праздник Преображения.
Степень воздержания каждый постящийся определяет для себя сам в зависимости от своих возможностей и здоровья. Ограничения в еде верующим рекомендуют заранее обсуждать со священником и врачом, чтобы не навредить здоровью.
В чем смысл Успенского поста
Смысл поста не в воздержании от еды и освящении плодов, а во внимании к внутреннему состоянию. Освящение яблок, орехов, меда, трав должно быть только дополнением к церковной службе и молитве.
Многие верующие во время поста стараются исповедаться и причаститься (в церкви нет строгих правил, как часто нужно это делать, но это считается благочестивой традицией).
Успенский пост в 2019 году: питание по дням
- Понедельник — сухоядение (хлеб, фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед).
- Вторник — горячая пища без масла.
- Среда — сухоядение.
- Четверг — горячая пища без масла.
- Пятница— сухоядение.
- Суббота — овощи, грибы, крупы с растительным маслом, вино.
- Воскресенье — овощи, грибы, крупы с растительным маслом, вино.
Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) в 2019 выпадает на среду. Это постный день, но в честь праздника разрешается рыба, пишет «Фома».
Эти правила — из устава, по которому живут в монастырях. У обычных верующих питание в пост, как правило, не связано с такими жесткими ограничениями. Чаще всего миряне не практикуют сухоядение и не отказываются от растительного масла все будние дни.