Устал и рухнул. В Барнауле из-за чиновника на прохожего упал тополь и задавил насмерть

В Индустриальном районе, неподалеку от детского сада, стоял старый тополь. Его уже поели короеды и другие насекомые. Особенно пострадали ствол и корневая система.
Однако в актах проверок, которые проводились в ведомстве, сказано, что с деревом все в порядке.
«В комитете принимали решение, в лучшем случае немного обновить насаждение: спилить крону и оставить как есть. К крайней мере — вырубке прибегать не собирались», — говорит Кристина Попова, старший следователь следственного отдела Индустриального района по Барнаулу СУ СКР по Алтайскому краю.
Так было год за годом. Причем, тогда ведущий специалист отдела благоустройства и озеленения Вадим Бахарев регулярно приезжал на место.
В 2021 году тополь не выдержал внешней нагрузки: ветра и вибраций от проезжающих мимо машин, так позже постановили эксперты.
В апреле мимо этого дерева шел мужчина. Он был на пенсии и подрабатывал дворником. В тот день у него был выходной. По пути домой из магазина тополь рухнул на него. 59-летний барнаулец скончался на месте от травмы головы.
За несколько минут до этой трагедии рядом проходила женщина с коляской.
Попова вспоминает: «Тополь сломился у самого основания. Было видно, что внутри труха, как бумага».
Вадим Бахарев после случившегося пытался объяснить следствию, что ответственным за состояние именно этого дерева был не он, а сторонние организации. Впрочем, в число их обязанностей и не входил «присмотр» за зелеными насаждениями.
«В документах и нормативных актах ведомства прописано, что выявлять подобное необходимо на системной основе. Причем, это было возложено именно на обвиняемого. Однако он продолжал придумывать новые и новые версии, привлекая коллег и иных лиц», — говорит Кристина Попова.
Центральный районный суд Барнаула признал Вадима Бахарева виновным согласно ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
И назначил наказание в виде года и шести месяцев ограничения свободы. Пока мужчина остается на своей должности.
Похожая история произошла в 2020 году в Михайловском районе. Там ветка клена упала прямо на голову ребенку.
Виновный, замглавы администрации, понес ответственность в виде условного срока. Однако вину он так и не признал и пострадавшей семье компенсацию не выплатил. Эту историю целиком можно прочитать по ссылке.