13 февраля
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Жизнь

Устал и рухнул. В Барнауле из-за чиновника на прохожего упал тополь и задавил насмерть

В Комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи есть отдел, ответственный за все зеленые насаждения Барнаула. В нем обязаны контролировать и организовывать утилизацию аварийных деревьев. Согласно документам, все было в порядке. Вот только однажды тополь, давно подлежащий вырубке, задавил насмерть пенсионера. В региональном Следкоме нам рассказали, какую ответственность понес виновный и как пытался от нее уйти.

Тополя. Деревья.
Тополя. Деревья.
Михаил Хаустов

В Индустриальном районе, неподалеку от детского сада, стоял старый тополь. Его уже поели короеды и другие насекомые. Особенно пострадали ствол и корневая система.

Однако в актах проверок, которые проводились в ведомстве, сказано, что с деревом все в порядке.

«В комитете принимали решение, в лучшем случае немного обновить насаждение: спилить крону и оставить как есть. К крайней мере — вырубке прибегать не собирались», — говорит Кристина Попова, старший следователь следственного отдела Индустриального района по Барнаулу СУ СКР по Алтайскому краю.

Новый детский сад в Индустриальном районе
Новый детский сад в Индустриальном районе
Администрация города Барнаул

Так было год за годом. Причем, тогда ведущий специалист отдела благоустройства и озеленения Вадим Бахарев регулярно приезжал на место.

В 2021 году тополь не выдержал внешней нагрузки: ветра и вибраций от проезжающих мимо машин, так позже постановили эксперты.

В апреле мимо этого дерева шел мужчина. Он был на пенсии и подрабатывал дворником. В тот день у него был выходной. По пути домой из магазина тополь рухнул на него. 59-летний барнаулец скончался на месте от травмы головы.

Снос аварийных деревьев в Барнауле.
Снос аварийных деревьев в Барнауле.
Altapress.ru

За несколько минут до этой трагедии рядом проходила женщина с коляской.

Попова вспоминает: «Тополь сломился у самого основания. Было видно, что внутри труха, как бумага».

Вадим Бахарев после случившегося пытался объяснить следствию, что ответственным за состояние именно этого дерева был не он, а сторонние организации. Впрочем, в число их обязанностей и не входил «присмотр» за зелеными насаждениями.

Полив деревьев. Благоустройство.
Полив деревьев. Благоустройство.
barnaul.org

«В документах и нормативных актах ведомства прописано, что выявлять подобное необходимо на системной основе. Причем, это было возложено именно на обвиняемого. Однако он продолжал придумывать новые и новые версии, привлекая коллег и иных лиц», — говорит Кристина Попова.

Центральный районный суд Барнаула признал Вадима Бахарева виновным согласно ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

И назначил наказание в виде года и шести месяцев ограничения свободы. Пока мужчина остается на своей должности.

Полив деревьев. Благоустройство.
Полив деревьев. Благоустройство.
barnaul.org

Похожая история произошла в 2020 году в Михайловском районе. Там ветка клена упала прямо на голову ребенку.

Виновный, замглавы администрации, понес ответственность в виде условного срока. Однако вину он так и не признал и пострадавшей семье компенсацию не выплатил. Эту историю целиком можно прочитать по ссылке.

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