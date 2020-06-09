Установщика окон будут судить за убийство владелицы ТЦ и фитнес-клуба в Сибири

В Красноярском крае перед судом предстанут местный житель и его сообщник, обвиняемые в убийстве предпринимательницы, сообщает региональный СК.

38-летнего и 48-летнего жителей Красноярска обвиняют в «убийстве, совершенном группой лиц» и «разбое с причинением тяжкого вреда здоровью».

«38-летний обвиняемый занимался установкой пластиковых окон и несколько лет назад познакомился с обеспеченной 58-летней женщиной, сделавшей у него заказ на установку стеклопакетов», — рассказали в ведомстве.

Они поддерживали общение, поэтому мужчина знал, что женщина владеет торговым центром и фитнес-клубом.

В мае 2019 года обвиняемый попросил занять ему крупную сумму денег, но получил отказ. Тогда он разработал план нападения и привлек к реализации задуманного своего товарища.

21 мая мужчина напросился в гости к бизнесвумен. По пути сообщники приобрели трос, скотч, плоскогубцы и пакеты.

«Зайдя в дом, они сначала ударили хозяйку несколько раз электрошокером, а потом задушили удавкой. После совершения убийства они нашли в доме деньги в сумме более 3 млн рублей, которые похитили. Тело вывезли и скинули в овраг», — отметили в СК.

Подозреваемых задержали по горячим следам, они признали свою вину. У душегубов изъяли около 1 млн рублей, судьба остальных денег до сих пор неизвестна.