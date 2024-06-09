Мода постоянно меняется, и каждый год приносит новые тенденции. В 2024 году некоторые аксессуары могут потерять свою актуальность и стать устаревшими.

Большие солнечные очки

В последние годы наблюдается тенденция к более компактным и минималистичным оправам. Большие очки с массивными дужками могут показаться старомодными и несовременными.

Чрезмерно яркие и блестящие украшения

Обилие страз, камней и ярких цветов может выглядеть неуместно в современном стиле. Вместо этого предпочтение отдается более сдержанным и элегантным украшениям.

Ювелирные украшения. pixabay.com.

Рюкзаки с яркими принтами

Рюкзаки с крупными и яркими рисунками могут казаться слишком детскими или несерьезными для взрослых. В моде будут более лаконичные и универсальные модели.

Наушники с большими амбушюрами

Наушники с большими и громоздкими амбушюрами могут уступать место более удобным и компактным моделям. Беспроводные наушники с маленькими амбушюрами становятся все более популярными.

Девушка в наушниках слушает музыку со смартфона. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Пластиковые браслеты и кольца

Аксессуары из пластика могут выглядеть дешево и неактуально. Предпочтение будет отдаваться натуральным материалам, таким как кожа, металл или дерево.

Часы с ярким дизайном

Часы с яркими и броскими дизайнами могут выглядеть старомодно. Предпочтение отдается классическим и сдержанным моделям часов.

Часы. unsplash.com

Эти аксессуары могут показаться старомодными и несовременными. Вместо них предпочтение будет отдаваться более сдержанным и элегантным моделям. Однако мода — это субъективная категория, поэтому важно помнить, что то, что кажется устаревшим одному человеку, может быть актуальным для другого.

Ранее стало известно, какой макияж будет в тренде летом 2024 года рассказали эксперты.

Самое важное - в нашем Telegram-канале