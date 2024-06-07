В последнее время в макияже девушки отдают предпочтение «чистой» коже, делая «макияж без макияжа», в этом им отлично помогают румяна. Они и остаются трендом лета 2024 года, чем их дополнить и какой оттенок выбрать расскажет altapress.ru

С развитием технологий и появлением новых трендов в сфере красоты, всt больше способов нанесения румян становятся доступными. Одним из таких способов, который стал популярным благодаря TikTok, является «закатный румянец». Этот тренд был задан блогером Алиссой Джанай, чье видео собрало более 7 млн просмотров в сети.

«Закатный румянец» — это свежий и необычный способ нанесения румян, который быстро завоевал сердца других инфлюенсеров.

Что такое «закатный румянец»

Главная особенность этого макияжа — сочетание румян в розовых и оранжевых тонах с золотистым хайлайтером, которое создает красивый градиент, похожий на летний закат.

В отличие от других популярных видов макияжа с использованием румян, таких как «румянец бойфренда» или «поцелуй солнца», создающих эффект легкого загара, «закатный» макияж не стремится к натуральности. Поэтому он не подойдет для повседневного образа, если обычно вы предпочитаете естественный и легкий стиль.

Комбинация персиковых и розовых румян эффектно выделяет и подчеркивает загар на коже, будь то естественный оттенок или результат использования бронзатора или автозагара. Такой градиент гармонично сочетается с сияющей кожей, нейтральным макияжем глаз и губ.

Закатный румянец. Скриншот из YouTube

Как повторить такой макияж

Чтобы создать «закатный румянец», необходимо тщательно подготовить кожу и выровнять тон с легким сиянием.

Сначала нанесите увлажняющий крем или сыворотку, а затем — легкую тональную основу или СС-крем с естественным финишем и влажным блеском. Если на коже есть несовершенства, дополнительно используйте консилер.

Теперь можно переходить к нанесению румян. Понадобятся два оттенка румян и золотистый хайлайтер. Можно экспериментировать с сочетаниями цветов, но классический вариант — это розовый и ярко-персиковый. Также подойдут красные, коралловые и нежно-розовые продукты с теплым подтоном, который выгодно подчеркнет загар.

Наносите румяна точечно на щеки ближе к вискам: оранжевый оттенок, например, ближе к центру щеки, а розовый — ближе к периферии лица. Хайлайтер следует нанести над пигментами у внешнего уголка глаза.

Закатный румянец. Скриншот из YouTube

Чтобы оттенки румян и хайлайтера не смешивались в один цвет, а градиент получился более плавным, рекомендуется использовать средства одной текстуры. Однако даже с подходящими продуктами сложно добиться идеального результата — для этого нужно знать правильную технику нанесения.

Сначала с помощью влажного спонжа аккуратно растушуйте каждое средство по отдельности. Затем пройдитесь по границам мягкой кистью, чтобы смягчить переходы и сделать их более плавными.

Если у вас жирная или комбинированная кожа, поверх кремовых румян можно нанести сухие румяна схожих оттенков. Или же зафиксируйте макияж с помощью спрея или финишной прозрачной пудры. Макияж глаз может быть нейтральным: например, можно нанести на ресницы коричневую тушь или сделать лёгкую стрелку.

Чтобы завершить образ, на губы можно нанести полупрозрачный бальзам или тинт — и ваш самый летний макияж готов.

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