Разноцветный педикюр
Если вам наскучило однотонное покрытие, попробуйте разнообразить свой педикюр с помощью сочетания разных цветов.
Вы можете использовать как оттенки одного цвета, так и контрастные цвета, например, голубой, коричневый и молочный. Кстати, в 2024 году объявили цветом года — персиковый пушок. Он отлично подойдет для легких летних платьев и неброских босоножек.
Если вы не уверены в выборе, можно попробовать сочетать пастельные оттенки — приглушенные цвета хорошо сочетаются друг с другом.
Темные оттенки
В 2024 году темный педикюр будет особенно актуальным. Помимо классического черного цвета, в моде будут темно-синие, темно-зеленые, бордовые и коричневые оттенки. Эти цвета создают эффектный контраст с кожей ног и подчеркивают их красоту.
Темный педикюр может быть выполнен как в однотонном варианте, так и с использованием различных техник, таких как градиент, омбре или френч.
Красный педикюр
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Голубой педикюр
Для лета подойдет именно небесно-голубой оттенок. Этот цвет ассоциируется с небом и морем, создавая ощущение прохлады и безмятежности.
Кроме того, небесно-голубой цвет визуально удлиняет ногти, делая их более изящными. Это особенно актуально для коротких ногтей, которые часто выглядят слишком массивно.
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