7 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Потребитель

Тренды педикюра летом 2024: как украсить ногти на ногах и не прогадать

Тенденции в педикюре сильно отличаются от трендов в маникюре: то, что хорошо смотрится на руках, может выглядеть неуместно на ногах. Однако можно экспериментировать с выбором цвета и типом покрытия. Altapress.ru собрал идеи для педикюра, которые точно будут в тренде летом 2024 года.

Педикюр.
Педикюр.
unsplash.com

Разноцветный педикюр

Если вам наскучило однотонное покрытие, попробуйте разнообразить свой педикюр с помощью сочетания разных цветов.

Вы можете использовать как оттенки одного цвета, так и контрастные цвета, например, голубой, коричневый и молочный. Кстати, в 2024 году объявили цветом года — персиковый пушок. Он отлично подойдет для легких летних платьев и неброских босоножек.

Если вы не уверены в выборе, можно попробовать сочетать пастельные оттенки — приглушенные цвета хорошо сочетаются друг с другом.

Персики. Цвет персикового пуха.
Персики. Цвет персикового пуха.
unsplash.com

Темные оттенки

В 2024 году темный педикюр будет особенно актуальным. Помимо классического черного цвета, в моде будут темно-синие, темно-зеленые, бордовые и коричневые оттенки. Эти цвета создают эффектный контраст с кожей ног и подчеркивают их красоту.

Темный педикюр может быть выполнен как в однотонном варианте, так и с использованием различных техник, таких как градиент, омбре или френч.

Темный педикюр.
Темный педикюр.
unsplash.com

Красный педикюр

Нестареющая классика. Без комментариев.

Красный педикюр.
Красный педикюр.
unsplash.com

Голубой педикюр

Для лета подойдет именно небесно-голубой оттенок. Этот цвет ассоциируется с небом и морем, создавая ощущение прохлады и безмятежности.

Кроме того, небесно-голубой цвет визуально удлиняет ногти, делая их более изящными. Это особенно актуально для коротких ногтей, которые часто выглядят слишком массивно.

Голубой педикюр.
Голубой педикюр.
unsplash.com

Какие платья в моде летом 2024 года — смотрите здесь. Что из гардероба пора выбросить и ни в коем случае не носить в этом сезоне — тут.

Юбки, которые стоит надеть в жару в 2024 году, показаны в этом материале. А купальники — здесь.

Также мы выяснили, какая обувь будет модной этим летом.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость