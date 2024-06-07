Тенденции в педикюре сильно отличаются от трендов в маникюре: то, что хорошо смотрится на руках, может выглядеть неуместно на ногах. Однако можно экспериментировать с выбором цвета и типом покрытия. Altapress.ru собрал идеи для педикюра, которые точно будут в тренде летом 2024 года.

Разноцветный педикюр

Если вам наскучило однотонное покрытие, попробуйте разнообразить свой педикюр с помощью сочетания разных цветов.

Вы можете использовать как оттенки одного цвета, так и контрастные цвета, например, голубой, коричневый и молочный. Кстати, в 2024 году объявили цветом года — персиковый пушок. Он отлично подойдет для легких летних платьев и неброских босоножек.

Если вы не уверены в выборе, можно попробовать сочетать пастельные оттенки — приглушенные цвета хорошо сочетаются друг с другом.

Персики. Цвет персикового пуха. unsplash.com

Темные оттенки

В 2024 году темный педикюр будет особенно актуальным. Помимо классического черного цвета, в моде будут темно-синие, темно-зеленые, бордовые и коричневые оттенки. Эти цвета создают эффектный контраст с кожей ног и подчеркивают их красоту.

Темный педикюр может быть выполнен как в однотонном варианте, так и с использованием различных техник, таких как градиент, омбре или френч.

Темный педикюр. unsplash.com

Красный педикюр

Нестареющая классика. Без комментариев.

Красный педикюр. unsplash.com

Голубой педикюр

Для лета подойдет именно небесно-голубой оттенок. Этот цвет ассоциируется с небом и морем, создавая ощущение прохлады и безмятежности.

Кроме того, небесно-голубой цвет визуально удлиняет ногти, делая их более изящными. Это особенно актуально для коротких ногтей, которые часто выглядят слишком массивно.

Голубой педикюр. unsplash.com

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