Лето — пора, когда хочется носить легкие и воздушные платья и сарафаны. Однако, чтобы выглядеть стильно и современно, важно выбрать правильную модель. К сожалению, не все тренды прошлых сезонов остаются актуальными, поэтому некоторые модели платьев могут испортить образ. В этой статье мы расскажем, от каких платьев стоит отказаться этим летом и чем их заменить.

Платье с акцентным воротником

Платья в романтично-школьной тематике, которые были популярны некоторое время назад, теперь считаются устаревшими и немодными. Во-первых, такой фасон больше подходит подросткам, хотя его носили все. Во-вторых, платья с акцентным воротником стали слишком распространенными, что привело к их быстрому «износу» в мире моды.

В летнем сезоне 2024 года рекомендуется заменить эти модели на классические платья с отложным воротником или стильные варианты с прямоугольным вырезом.

Платье с акцентным воротником. Wildberries

Бандажное платье

Мода нулевых возвращается, но некоторые её элементы уже стали частью истории. Например, бандажные платья, которые были популярны среди звезд в 2000-х годах. В настоящее время такой наряд вряд ли можно представить даже на Ким Кардашьян, известной своей любовью к облегающим и узким вещам. Если вы хотите создать соблазнительный образ, лучше выбрать классическую комбинацию.

Бандажное платье. Wildberries

Платье-рубашка с коротким рукавом

Платья с длинным рукавом — любимый предмет гардероба монарших особ — могут выглядеть стильно и в повседневной жизни. А вот от платьев с коротким рукавом лучше отказаться, так как они могут удешевить образ.

Хорошей заменой может стать классическое платье-рубашка, которое гармонично впишется в офисный гардероб.

Платье-рубашка с короткими рукавами. Wildberries

Платье с открытыми плечами

Платья с открытыми плечами, которые периодически возвращаются в моду, не стали трендом лета 2024 года. Лучше отложить их до лучших времен и обратить внимание на более актуальные модели.

Дело в том, что фасон с открытыми плечами подходит далеко не всем. Кроме того, открытые плечи в сочетании с летящим силуэтом могут визуально добавить лишние сантиметры к фигуре, а также сделать верхнюю часть туловища и плечи более массивными и широкими.

Альтернативой могут стать платья и сарафаны на тонких бретелях. В жаркую погоду они будут выглядеть уместно и стильно, при этом не создавая эффекта громоздкого верха.

Платье с открытыми плечами. Wildberries

Сарафан на пуговицах

Почему-то некоторые девушки до сих пор носят сарафаны и платья с пуговицами спереди, но такие модели уже не в тренде. Более того, подобные фасоны могут удешевить образ, и их лучше оставить для отпуска.

Для повседневной носки стоит выбрать классическое платье-рубашку или популярное сейчас платье на запах.

Актуальны как мини-платья на запах, которые стильно смотрятся с ботинками и кедами, так и миди. Такие платья можно комбинировать с вьетнамками, шлепанцами или сандалиями в спортивном стиле.

Сарафан на пуговицах. Wildberries

Короткое платье-колокольчик

Платья с юбкой-колокольчик оказались лишь кратковременным трендом, быстро потеряв свою актуальность. Некоторые девушки все же успели приобрести такое платье, и теперь пытаются вдохнуть в него новую жизнь. Однако это не лучшая идея. Подобный фасон может визуально добавить лишние сантиметры к талии и бедрам, а также укоротить ноги, особенно если подобрать к нему неподходящую обувь.

Альтернативой могут стать платья в стиле 90-х или современные модели: платье-комбинация и облегающее платье на тонких бретелях будут смотреться более выигрышно. Особенно удачно такие платья сочетаются со шлепанцами на небольшой платформе или удобными сандалиями.

Короткое платье-колокольчик. Wildberries

Многослойное платье с оборками

Чтобы создать стильный и женственный летний образ, не обязательно выбирать платье с обилием крупных оборок. Во-первых, такой фасон может визуально добавить лишние сантиметры к вашей фигуре. Во-вторых, он будет выглядеть неуместно в офисе или в повседневном образе.

Альтернативой может стать платье с принтом. Неброский рисунок, например, очаровательные цветы или классическая полоска, поможет создать фактурный и стильный аутфит.

Многослойное платье с оборками. Wildberries

Ранее altapress.ru напоминал, какие пять платьев будут актуальны летом 2024 года.

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