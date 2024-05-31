Стало известно, какие платья приобрести на лето, чтобы всегда оставаться в тренде. Об этом рассказал журнал Marie Claire.

Представление о том, что платье — атрибут исключительно элегантного и изящного стиля, устарело. Сегодня мы умеем носить платья по-разному: подчеркивая женственность, легкость или сексуальность, в зависимости от случая и дресс-кода, сочетая их с разнообразной обувью.

Несмотря на то, что модные тенденции меняются очень быстро, существуют модели, которые не потеряют актуальности и через много лет. О таких платьях и пойдет речь.

Платье-комбинация

Это платье можно назвать универсальным: оно будет уместно в гардеробе в любое время года и в любой ситуации. Его можно надеть и на голое тело, и с босоножками, и с сандалиями, и с кроссовками, и с ковбойскими ботильонами — в общем, с любой обувью.

Летние платья, которые всегда будут в моде. Сайт ЦУМа

Эта модель стала особенно популярной в 90-е годы и с тех пор регулярно появляется на подиумах. Она не теряет актуальности уже тридцать лет и не собирается этого делать. Если у вас еще нет такого платья, обратите внимание на нейтральные варианты — они подойдут для любого стиля. А если в вашем гардеробе уже есть минималистичное платье или модель в нейтральных тонах, попробуйте добавить красок — выбирайте яркие оттенки, например, оранжевый, фуксию или модный зеленый.

Платье-рубашка

Классическая удлиненная рубашка — главный соперник универсального платья-комбинации. Ее можно носить по-разному: например, на вечеринку можно надеть рубашку с золотыми украшениями, босоножками и сверкающим клатчем. А если вы собираетесь весь день провести на ногах, то сочетайте рубашку с удобными кроссовками или грубыми ботинками, сумкой-тоут — и покоряйте мир.

Летние платья, которые всегда будут в моде. Сайт ЦУМа

Чайное платье

Если бы нужно было воплотить в одной вещи все представления о классической женственности, это, несомненно, было бы чайное платье в мелкий цветочек. В сочетании с босоножками оно будет выглядеть особенно элегантно, а с кроссовками или грубыми ботинками станет идеальным вариантом для повседневных дел.

Летние платья, которые всегда будут в моде. Сайт ЦУМа

Платье-сарафан

Еще одна универсальная модель, на которую стоит обратить внимание, — это сарафан. Его преимущество в том, что он может быть адаптирован под разные образы. Например, сарафан в стиле 60-х из плотной ткани можно носить как самостоятельный предмет одежды, так и в сочетании с футболками, брюками или джинсами. В холодное время года сарафан можно дополнить водолазкой.

Летние платья, которые всегда будут в моде. Сайт ЦУМа

Лаконичные трикотажные модели

Многие ошибочно полагают, что трикотаж — это материал, предназначенный исключительно для холодного времени года. Однако трикотажное платье давно стало неотъемлемой частью женского гардероба и, вероятно, останется в нём надолго благодаря своей практичности.

Для летнего сезона отлично подойдут лаконичные облегающие модели (не стоит бояться ярких расцветок) или платья с воротником поло.

Летние платья, которые всегда будут в моде. Сайт ЦУМа

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