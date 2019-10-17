«Утащат грешника в Барнаул»: журнал Maxim остро пошутил над «столицей мира»

Журнал Maxim опубликовал тест о суевериях разных народов мира. Там говорится, что вешать подкову вверх ногами — очень плохая примета, которая точно не приведет к хорошему. «Скорей уж явятся демоны и утащат грешника в Барнаул» — пошутили журналисты.

«Проходить под лестницей и вешать подкову вверх ногами во многих странах считается так себе к добру, скорей уж явятся демоны и утащат грешника в Барнаул», — пишут в журнале.

Вероятно, в представлении авторов теста столица Алтайского края — ужасное место.

Для многих «Барнаул» ассоциируется с чем-то далеким и непонятным. Например, в детской сказке «Приключения Бибигона» Корнея Чуковского (1945 год) говорится:

…И возле мыса Барнаул

Убил четырнадцать акул.

В 2018 году Алтайский край и Барнаул не раз становился темой для обсуждения в соцсетях. Столица региона много фигурировала в мемах.

Например, когда в социальных сетях обсуждали уголовные дела жителей Алтайского края, обвиняемых в экстремизме, как только по этому поводу не издевались блогеры: «Караул, караул, наш мем увидел Барнаул», «Барнаул — город репостов», «Барнаул — у нас есть, за что сесть».