Утепляемся красиво. Где найти зимнюю одежду для всей семьи в Барнауле?

Сибирь — регион суровых зим, но мы не боимся, потому что в ТРЦ «Пионер» есть всё, чтобы дать отпор холоду и при этом выглядеть на все сто. Представляем вам гид по утеплению для всей семьи.

ТРЦ ПИОНЕР Фото: Моисейченко Наталья

Начнём с того, что именно зимой пожжет подчеркнуть ваш статус и сохранить максимум тепла — с шуб. Отдел верхней одежды «Шубамания» представляет широчайший выбор меховых изделий. Кролик, енот, норка, нутрия — и цвета самые разные, под ваш зимний стиль. А ещё здесь есть более практичные, но не менее красивые пуховики. И, несмотря на то, что сейчас самый сезон покупки шуб, цены очень горячие! Отдел ждёт вас на 3 этаже ТРЦ. По соседству с «Шубаманией» расположился салон Albana, а ниже этажём «Сиберина», где также представлены теплые и красивые шубы, пальто и пуховики для мужчин и женщин на любой вкус.

ТРЦ ПИОНЕР Фото: Моисейченко Наталья

Мужская зимняя одежда — в «Пеплосе». Тем, кто выбирает более элегантный стиль даже в холода, советуем присмотреться к утеплённым пальто в этом отделе. Профессиональные консультанты помогут вам подобрать модель, которая будет сидеть идеально. Ваш образ могут дополнить кожаные перчатки или стильная тёплая кепка.

ТРЦ ПИОНЕР Фото: Моисейченко Наталья ТРЦ ПИОНЕР Фото: Моисейченко Наталья

Спортивная мода зимой тоже актуальна. Выходные в горнолыжном комплексе или семейная лыжная гонка — весело и активно, но подготовка к зимним забавам очень важна. Чтобы вы получили максимум удовольствия и чувствовали себя комфортно в мороз, отдел «Форвард» предлагает куртки и костюмы, которые защитят от минусовых температур, снега и ветра. Ведущие бренды разработали специальные модели и материалы для активного зимнего отдыха. Всё это представлено в отделе «Форвард» на 3 этаже «Пионера».

ТРЦ ПИОНЕР Фото: Моисейченко Наталья ТРЦ ПИОНЕР Фото: Моисейченко Наталья ТРЦ ПИОНЕР Фото: Моисейченко Наталья

Так же, теплую зимнюю одежду для взрослых и детей вы сможете найти в H&M и RESERVED, в INCITY и SINSEY выбрать теплую женскую одежду и аксессуары; а для деток огромный выбор тёплых пуховиков, комбинезонов и костюмов ждёт в Детском мире, Республике KIDS, Саше, Crockid и Familia на 3 этаже торгового центра.

Приходите за тёплыми покупками в ТРЦ «Пионер», и этой зимой согревайтесь вместе с нами всей семьёй!

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

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