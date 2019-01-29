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Жизнь
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Утепляемся: метеорологи рассказали о погоде в Сибири в феврале и марте

На азиатской территории России, к которой относятся Урал, Сибирь и Дальний Восток, в феврале и марте традиционно стоит зимняя погода. В этом году исключений ждать не стоит.

Зима. Дорога. Мороз. Лес.
Зима. Дорога. Мороз. Лес.
СС0

В Якутии и Красноярском крае обычные для этих месяцев температуры — минус 20−30 градусов, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну. По его словам, погода в последний зимний месяц и первый весенний будет преподносить сюрпризы и окажется очень изменчивой. Прогнозируются и периоды с 15−20-градусными морозами, и оттепели, пишет bfm.ru.

Между тем, по предварительным данным метеосервисов, в начале февраля в Барнауле мороз будет лютым и трескучим — от минус 43 до минус 45 градусов. По ощущениям — минус 46.

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