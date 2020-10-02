Утереть нос Илону Маску: Роскосмос вместе с частной компанией будет строить многоразовый космический корабль

«Роскосмос» и частная компания МТКС подписали соглашение о сотрудничестве. Вместе они будут строить многоразовый космический корабль «Арго», конкурента Dragon Илона Маска.

Российские разработчики задались целью создать корабль, который будет доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле американского оппонента, пишет РБК.

Бенефициар компании МТКС Сергей Сопов рассказал, что «Арго» должен быть готов к 2024 году. На создание многоразового космического корабля планируют потратить около 136 млн. евро.

«За миссию Crew Dragon американская компания SpaceX Илона Маска просит около $150 млн. В эту сумму входят доставка груза и его возврат, стыковка корабля, а также стоимость ракеты Falcon9. МТКС намерена доставить и вернуть груз с орбиты на корабле „Арго“ с ракетой-носителем „Союз-2.1б“ за $69 млн», — раскрыл детали Сопов.

Также компания планирует с 2025 года делать до трех запусков к МКС для снабжения станции не менее 2000 кг грузов и для дозаправки топливом объемом не менее 500 кг.

Что известно о частной компании

Компания «Многоразовые транспортные космические системы» была зарегистрирована в подмосковном Королеве в мае 2019 года. Ее уставный капитал — 400 тыс. руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Гендиректор компании является Дмитрий Кахно, который также возглавляет компанию «Энергия-Лоджистикс» («дочка» принадлежащей «Роскосмосу» РКК «Энергия»). Бенефициар МТКС — один из создателей Агентства космических исследований Казахстана и экс-гендиректор S7 Space Сергей Сопов.