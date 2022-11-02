2 ноября
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Жизнь

Утка, которая гуляет сама по себе. Барнаульский зоопарк показал вольных животных

Некоторым животных Барнаульского зоопарка не нужны вольеры — они могут гулять где и когда хотят. Очаровательных уток показала «Лесная сказка».

Утки свободно гуляют
Утки свободно гуляют
Барнаульский зоопарк

По всей территории могут спокойно гулять утки и куры зоопарка. «Они так живут», — объясняют сотрудники.

В зоопарке признаются, что это вызывает вопросы у посетителей. Люди обращаются к охранникам с жалобами на беглецов.

Но сотрудники не думают держать птиц в клетках — тогда будет не та атмосфера.

«Нам кажется, это добавляет волшебства и уюта», — объясняют сотрудники.

Хотя есть и те, кто отправляется в «самоволку». Например, белый павлин Сахарок, которому запрещено самостоятельно гулять. Одна из подписчиц вспомнила, как ходила лично «сдавать» Сахарка охране.

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