Утка, которая гуляет сама по себе. Барнаульский зоопарк показал вольных животных

По всей территории могут спокойно гулять утки и куры зоопарка. «Они так живут», — объясняют сотрудники.
В зоопарке признаются, что это вызывает вопросы у посетителей. Люди обращаются к охранникам с жалобами на беглецов.
Но сотрудники не думают держать птиц в клетках — тогда будет не та атмосфера.
«Нам кажется, это добавляет волшебства и уюта», — объясняют сотрудники.
Хотя есть и те, кто отправляется в «самоволку». Например, белый павлин Сахарок, которому запрещено самостоятельно гулять. Одна из подписчиц вспомнила, как ходила лично «сдавать» Сахарка охране.