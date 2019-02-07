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Жизнь

«Утоли моя печали»: в чем помогает икона и где на Алтае поклониться чудотворному образу

7 февраля — день особого почитания иконы Божией Матери «Утоли моя печали», которая прославилась в России в XVIII веке. По молитве перед этим образом происходили чудеса. Рассказываем, чем помогает икона и где в Алтайском крае находится чудотворный образ «Утоли моя печали».

Облака. Свет. Лучи
Облака. Свет. Лучи
СС0

В чем помогает икона «Утоли моя печали»?

К иконе Божией Матери обращаются с просьбой исцелить от недугов, пишет pravmir.ru.

Где находится икона «Утоли моя печали»?

Образ «Утоли моя печали», прославленный в XXVIII веке в Москве, в XX веке перенесли в столичный храм во имя Святителя Николая в Кузнецкой слободе. Там и хранится икона, пишет azbyka.ru.

Почитаемые списки с иконы «Утоли моя печали» находятся во многих российских храмах. Главная отличительная особенность этого образа — Иисус Христос в руках держит развернутый свиток, а Богоматерь рукой подпирает щеку.

Церковь. Девочка. Крещение
Церковь. Девочка. Крещение
СС0

Где на Алтае поклониться чудотворной иконе «Утоли моя печали»?

Чудотворная икона Божией Матери «Утоли моя печали» находится в Вознесенской церкви Заринска.

Этот образ церкви подарила живущая в городе семья. Размер иконы — 1 на 1,5 метра. Изображение выполнено из ДСП и вставлено в раму под стеклом.

В 1999 году образ впервые замироточил: на нем выступили капельки миро (благовонного масла). Это продолжалось полтора месяца, пишет regnum.ru. Внутренняя часть иконы, рама и стена за образом были сухими и чистыми.

Когда заметили, что икона мироточит, провели епархиальную экспертизу, и образ причислили у чудотворным.

Затем икона снова мироточила в 2005 году.

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