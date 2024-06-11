Утопия или повод для госнаграды. Что думают барнаульцы об открытии первого собачьего зоопарка

«Славно»
Маргарита Тихонова
Идея зоопарка хорошая. Правда неясно, чем он будет отличаться от приюта. Но в любом случае дополнительные места для собак — это хорошо. Котокафе в городе есть, можно еще собачье кафе. Брать туда из приютов вылеченных добродушных псов, готовых всех на свете облизать. Таких вряд ли много, зато они будут иметь больше шансов обрести хозяина.
Олег Гусев
Ну и славно. Если он сможет создать собачий зоопарк без помощи бюджета города, а на средства спонсоров, и будет содержать в нем отловленных бродячих собак или находить им хозяев, то я бы его даже к государственной награде представил. Другое дело, что мне это кажется утопией.
kristinaaleksandrovna3769
Молодец, может, хоть его послушают. А то убить всегда легко, а те же самые деньги вложить в стерилизацию и помещение ума не хватает.
Максим Шепелев
Ну а чем плоха идея? Как по мне — замечательная. Собак будут убирать с улиц, приводить в порядок, сажать в вольеры, а люди будут приходить и смотреть. Мало ли, кому понравится песель: и людям хорошо и четвероногий семью найдет.
Сомнительно
Светлана Воробьева
Какой зоопарк, это как вообще будет выглядеть? Приюты надо строить нормальные, и не один. И всем тогда будет хорошо: и животным и людям. Только, к сожалению, деньги выделенные куда-то исчезают.
Ирина Ирина
Те зоопарки, которые в большинстве городов нашей страны — больше похожи на тюрьмы для животных. И про собачий зоопарк: по каким критериям будут туда отбираться животные? Может, это будут какие-то породистые собаки? Если нет, то это обычный собачий приют! Я очень люблю собак, дома такса приютская, и я точно знаю, что для собак лучше жить у хозяина. И никакие зоопарки им не нужны.
Валерия Боровкова
Считаю каким-то странным предложением: человек за эвтаназию, но собрался строить собачий зоопарк. Противоречивое предложение.
Мария Марика
Ответственность привить, стерилизовать — вот что нужно! Устранять источник, а не последствия, чтоб одни дикость творили, а другие почему-то за ними это устраняли.
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