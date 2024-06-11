Утопия или повод для госнаграды. Что думают барнаульцы об открытии первого собачьего зоопарка

В Алтайском крае уже несколько месяцев жарко спорят о бездомных животных. Одни считают — надо усыплять, другие — стерилизовать и искать хозяев.

Во время обсуждения этой темы в АКЗС депутат Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка, внес конкретное предложение: создать в Барнауле первый собачий зоопарк. «И он будет лучшим, если я возьмусь за это дело», — добавил Писарев. Редакция altapress.ru изучила комментарии в социальных сетях, чтобы узнать, как барнаульцы относятся к таким мерам.